«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор матча НХЛ

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«Сиэтл» дома проиграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4.

За проигравших гол забил Кайлер Ямамото. В составе победившей команды отличились Арттури Лехконен, Логан О'Коннор, Микко Рантанен и Валерий Ничушкин.

Видео было опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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