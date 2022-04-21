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Сегодня, 07:32

«Колорадо» проиграл «Сиэтлу». Ничушкин сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Сиэтл» переиграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Кракен» одержали третью победу подряд. «Эвеланш» потерпели второе поражение кряду.

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Колорадо» — 3:2 (3:1, 0:0, 0:1)

Голы: Линд — 2 (Борген, Раск), 1:12 — 1:0. Эберле — 19 (Бенайерс, Донато), 5:23 — 2:0. Гурд — 18 (Маккэн, Кулман), 14:44 — 3:0. Макар — 27 (Кадри, Комфер), 17:37 — 3:1. Лехконен — 17 (Ничушкин, Маккиннон), 56:40 — 3:2.

Вратари: Грубауэр — Францоуз (58:24 — 58:44, 59:06).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 29 (11+12+6) — 27 (10+7+10).

Наши: — - Ничушкин (23.26/3/0).

21 апреля. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».

Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Сиэтл Кракен
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2 Рейнджерс 77 50 27 106
3 Питтсбург 77 43 34 97
4 Вашингтон 76 43 33 96
5 Айлендерс 76 35 41 80
6 Коламбус 77 35 42 76
7 Нью-Джерси 76 27 49 61
8 Филадельфия 77 23 54 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 76 55 21 116
2 Торонто 77 51 26 108
3 Тампа-Бэй 76 46 30 100
4 Бостон 76 47 29 99
5 Детройт 77 30 47 70
6 Баффало 78 29 49 69
7 Оттава 77 29 48 65
8 Монреаль 77 20 57 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 77 55 22 116
2 Миннесота 76 48 28 103
3 Сент-Луис 77 46 31 103
4 Нэшвилл 77 44 33 93
5 Даллас 77 43 34 91
6 Виннипег 77 35 42 81
7 Чикаго 76 25 51 61
8 Аризона 76 22 54 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 77 47 30 104
2 Эдмонтон 77 45 32 96
3 Лос-Анджелес 78 41 37 92
4 Вегас 77 41 36 87
5 Ванкувер 77 38 39 87
6 Анахайм 78 30 48 74
7 Сан-Хосе 76 30 46 72
8 Сиэтл 76 26 50 58
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Аризона – Чикаго
 3 : 4 ОТ
21.04 05:00
Вегас – Вашингтон
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21.04 05:00
Сиэтл – Колорадо
 3 : 2
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 76 113
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 76 111
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 77 108
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 70 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 76 54
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 77 50
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

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Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

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