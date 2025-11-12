«Сиэтл» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

«Коламбус» на выезде обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 Б.

«Блю Джекетс» с 17 очками занимают 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Кракен» с 19 очками — на седьмой строчке «Запада».