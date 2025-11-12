Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

12 ноября, 08:58

«Коламбус» победил «Сиэтл» в серии буллитов, у Марченко голевой пас

Павел Лопатко

«Коламбус» победил «Сиэтл» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 Б.

В основное игровое время за «Коламбус» забил Адам Фантилли, которому ассистировал российский нападающий Кирилл Марченко. На счету 25-летнего россиянина в сезоне-2025/26 18 (8+10) очков в 16 матчах. Победный буллит реализовал Чарли Койл.

У «Сиэтла» гол на счету Райана Уинтертона.

«Коламбус» прервал серию из четырех поражений подряд. Он занимает 14-е место в таблице Восточной конференции (17 очков после 16 матчей). «Сиэтл» (19 очков после 16 игр) идет на седьмом месте.

НХЛ. Регулярный чемпионат
12 ноября, 06:00. Climate Pledge Arena (Сиэтл)
Сиэтл
Коламбус
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Кирилл Марченко
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джекетс
ХК Сиэтл Кракен
Читайте также
Гешева назвала Трампа организатором коррупционного скандала на Украине
Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
США и Республика Корея будут сотрудничать в процессе по обогащению урана
Blue Origin остановила запуск ракеты к Марсу в последние секунды
Копылов и Родригес проведут бой на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября
Популярное видео
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Вратарь «Сан-Хосе» Аскаров одержал четыре победы в последних четырех матчах

НХЛ, результаты и видео голов 12 ноября: «Вашингтон» обыграл «Каролину», «Миннесота» уступила «Сан-Хосе» и другие матчи
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 17 12 5 25
2 Каролина 16 11 5 22
3 Питтсбург 17 9 8 21
4 Айлендерс 17 9 8 20
5 Рейнджерс 18 9 9 20
6 Филадельфия 16 8 8 19
7 Коламбус 17 9 8 19
8 Вашингтон 17 8 9 17
Атлантический дивизион И В П О
1 Монреаль 17 10 7 22
2 Оттава 18 9 9 22
3 Бостон 19 11 8 22
4 Детройт 17 10 7 20
5 Флорида 17 9 8 19
6 Тампа-Бэй 16 8 8 18
7 Торонто 18 8 10 18
8 Баффало 17 5 12 14
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 18 12 6 29
2 Даллас 18 11 7 25
3 Виннипег 17 10 7 20
4 Юта 17 10 7 20
5 Чикаго 17 8 9 20
6 Миннесота 18 7 11 18
7 Сент-Луис 17 6 11 15
8 Нэшвилл 18 5 13 14
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 17 11 6 23
2 Лос-Анджелес 18 9 9 22
3 Сиэтл 17 8 9 21
4 Эдмонтон 19 8 11 20
5 Вегас 16 7 9 19
6 Сан-Хосе 18 8 10 19
7 Ванкувер 18 8 10 17
8 Калгари 19 5 14 12
Результаты / календарь
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
14.11 03:00 Флорида – Вашингтон 6 : 3
14.11 03:00 Оттава – Бостон 5 : 3
14.11 03:00 Торонто – Лос-Анджелес 3 : 4 ОТ
14.11 03:00 Монреаль – Даллас 0 : 7
14.11 03:00 Детройт – Анахайм 6 : 3
14.11 03:30 Коламбус – Эдмонтон 5 : 4
14.11 05:00 Калгари – Сан-Хосе 2 : 0
14.11 05:00 Колорадо – Баффало 6 : 3
14.11 06:00 Сиэтл – Виннипег 5 : 3
14.11 06:00 Вегас – Айлендерс 3 : 4 ОТ
14.11 22:00 Нэшвилл – Питтсбург - : -
Все результаты / календарь

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости