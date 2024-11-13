«Сиэтл» уверенно обыграл «Коламбус», Проворов не отметился голевыми действиями

«Сиэтл» на своем льду обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

За «Кракен» шайбы забросили Тай Картье, Брэндон Танев, Ээли Толванен, Уильям Борген и Джаред Макканн.

Авторами голов «Блю Джекетс» стали Шон Курали и Зак Астон-Риз. Российский защитник команды Иван Проворов провел на льду 20 минут 46 секунд и не отметился результативными действиями.

«Сиэтл» с 15 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Коламбус» с 12 очками расположился на 15-й строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Коламбус» — 5:2 (0:2, 4:0, 1:0)

Голы: Керали — 2 (Эштон-Риз, Лабанк), 13:46 — 0:1. Эштон-Риз — 3 (Керали, Лабанк), 14:08 — 0:2. Картье — 2 (Бураковски, Гурд), 22:50 — 1:2. Танев — 4, 27:13 — 2:2. Толванен — 5 (бол., Эберле, Маккэн), 27:23 — 3:2. Борген — 1 (Бьоркстранд, Шварц), 33:34 — 4:2. Маккэн — 8 (п.в., Эберле), 58:42 — 5:2.

Вратари: Даккорд — Мерзликинс (58:13 — 58:42).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 33 (6+20+7) — 40 (18+8+14).

Наши: — - Воронков (15.02/0/-1), Марченко (18.33/4/-1), Проворов (21.02/2/-2), Чинахов (15.49/2/-1).

13 ноября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».