«Сиэтл» уверенно обыграл «Коламбус», Проворов не отметился голевыми действиями
«Сиэтл» на своем льду обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.
За «Кракен» шайбы забросили Тай Картье, Брэндон Танев, Ээли Толванен, Уильям Борген и Джаред Макканн.
Авторами голов «Блю Джекетс» стали Шон Курали и Зак Астон-Риз. Российский защитник команды Иван Проворов провел на льду 20 минут 46 секунд и не отметился результативными действиями.
«Сиэтл» с 15 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Коламбус» с 12 очками расположился на 15-й строчке Востока.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сиэтл» — «Коламбус» — 5:2 (0:2, 4:0, 1:0)
Голы: Керали — 2 (Эштон-Риз, Лабанк), 13:46 — 0:1. Эштон-Риз — 3 (Керали, Лабанк), 14:08 — 0:2. Картье — 2 (Бураковски, Гурд), 22:50 — 1:2. Танев — 4, 27:13 — 2:2. Толванен — 5 (бол., Эберле, Маккэн), 27:23 — 3:2. Борген — 1 (Бьоркстранд, Шварц), 33:34 — 4:2. Маккэн — 8 (п.в., Эберле), 58:42 — 5:2.
Вратари: Даккорд — Мерзликинс (58:13 — 58:42).
Штраф: 2 — 6.
Броски: 33 (6+20+7) — 40 (18+8+14).
Наши: — - Воронков (15.02/0/-1), Марченко (18.33/4/-1), Проворов (21.02/2/-2), Чинахов (15.49/2/-1).
13 ноября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|19
|11
|8
|24
|2
|Каролина
|14
|11
|3
|22
|3
|Вашингтон
|14
|10
|4
|20
|4
|Рейнджерс
|14
|9
|5
|19
|5
|Айлендерс
|16
|6
|10
|16
|6
|Филадельфия
|16
|6
|10
|14
|7
|Питтсбург
|17
|6
|11
|14
|8
|Коламбус
|15
|5
|10
|12
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|16
|11
|5
|23
|2
|Торонто
|17
|9
|8
|20
|3
|Бостон
|17
|8
|9
|18
|4
|Оттава
|15
|8
|7
|16
|5
|Тампа-Бэй
|14
|7
|7
|15
|6
|Баффало
|16
|7
|9
|15
|7
|Детройт
|14
|6
|8
|13
|8
|Монреаль
|16
|5
|11
|12
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|16
|15
|1
|30
|2
|Миннесота
|15
|10
|5
|23
|3
|Даллас
|14
|9
|5
|18
|4
|Колорадо
|16
|8
|8
|16
|5
|Юта
|15
|6
|9
|15
|6
|Сент-Луис
|16
|7
|9
|14
|7
|Чикаго
|16
|6
|10
|13
|8
|Нэшвилл
|16
|5
|11
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Лос-Анджелес
|17
|9
|8
|21
|2
|Вегас
|15
|9
|6
|20
|3
|Ванкувер
|14
|8
|6
|19
|4
|Калгари
|17
|8
|9
|19
|5
|Эдмонтон
|16
|8
|8
|17
|6
|Сиэтл
|16
|7
|9
|15
|7
|Сан-Хосе
|17
|5
|12
|13
|8
|Анахайм
|14
|5
|9
|12
|13.11
|03:00
|
Торонто – Оттава
|0 : 3
|13.11
|03:00
|
Рейнджерс – Виннипег
|3 : 6
|13.11
|03:00
|
Флорида – Нью-Джерси
|1 : 4
|13.11
|04:00
|
Сент-Луис – Бостон
|2 : 3
|13.11
|05:00
|
Эдмонтон – Айлендерс
|4 : 3 ОТ
|13.11
|06:00
|
Сиэтл – Коламбус
|5 : 2
|13.11
|06:00
|
Ванкувер – Калгари
|3 : 1