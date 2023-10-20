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Сегодня, 08:54

«Сиэтл» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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«Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Каролину» — 7:4.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков провел встречу на скамейке запасных. Защитник Дмитрий Орлов не отметился результативными действиями.

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НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Сиэтл Кракен
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Филадельфия – Эдмонтон
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Сент-Луис – Аризона
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