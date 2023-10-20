«Сиэтл» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ
«Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Каролину» — 7:4.
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
Российский голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков провел встречу на скамейке запасных. Защитник Дмитрий Орлов не отметился результативными действиями.
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25.10
|20.10
|02:00
|
Флорида – Торонто
|3 : 1
|20.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Ванкувер
|4 : 3
|20.10
|02:00
|
Филадельфия – Эдмонтон
|4 : 1
|20.10
|02:00
|
Рейнджерс – Нэшвилл
|1 : 4
|20.10
|02:00
|
Баффало – Калгари
|3 : 4
|20.10
|03:00
|
Сент-Луис – Аризона
|2 : 6
|20.10
|03:00
|
Виннипег – Вегас
|3 : 5
|20.10
|03:00
|
Миннесота – Лос-Анджелес
|3 : 7
|20.10
|05:00
|
Сиэтл – Каролина
|7 : 4
|20.10
|05:00
|
Анахайм – Даллас
|2 : 3
|20.10
|05:30
|
Сан-Хосе – Бостон
|1 : 3
|20.10
|05:30
|
Колорадо – Чикаго
|4 : 0
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