«Сиэтл» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ

«Каролина» проиграла «Сиэтлу» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.

У хозяев шайбы забросили Каапо Какко и Бен Майерс. У гостей отличился Николай Элерс.

«Каролина» прервала пятиматчевую победную серию и с 82 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции. «Сиэтл» с 67 очками поднялся на шестую строчку в Западной конференции.

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