«Сиэтл» — «Каролина»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео)
20 октября, в пятницу, «Сиэтл» на своем льду в «Клаймэт Пледж-арене» сыграет против «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча пройдет в городе Сиэтл (Вашингтон, США), начало — в 05.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями противостояния можно будет в матч-центре «СЭ».
Видеотрансляция игры «Сиэтл» — «Каролина» в прямом эфире пройдет в соцсети «ВКонтакте».
«Харрикейнз» с шестью баллами лидируют в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Кракен» с одним очком располагается на восьмой строчке Тихоокеанского дивизиона.
Узнать расписание матчей и где смотреть трансляции 20 октября с видео можно по ссылке «СЭ».
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|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|4
|3
|1
|6
|2
|Айлендерс
|2
|2
|0
|4
|3
|Рейнджерс
|3
|2
|1
|4
|4
|Филадельфия
|3
|2
|1
|4
|5
|Питтсбург
|4
|2
|2
|4
|6
|Нью-Джерси
|3
|1
|2
|3
|7
|Коламбус
|3
|1
|2
|2
|8
|Вашингтон
|3
|1
|2
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Оттава
|4
|3
|1
|6
|2
|Детройт
|4
|3
|1
|6
|3
|Бостон
|2
|2
|0
|4
|4
|Торонто
|3
|2
|1
|4
|5
|Монреаль
|3
|1
|2
|3
|6
|Тампа-Бэй
|4
|1
|3
|3
|7
|Флорида
|3
|1
|2
|2
|8
|Баффало
|3
|1
|2
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|3
|3
|0
|6
|2
|Миннесота
|3
|2
|1
|4
|3
|Чикаго
|4
|2
|2
|4
|4
|Даллас
|2
|1
|1
|3
|5
|Сент-Луис
|2
|1
|1
|3
|6
|Виннипег
|3
|1
|2
|2
|7
|Аризона
|3
|1
|2
|2
|8
|Нэшвилл
|4
|1
|3
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|4
|4
|0
|8
|2
|Ванкувер
|3
|2
|1
|4
|3
|Лос-Анджелес
|3
|1
|2
|3
|4
|Калгари
|3
|1
|2
|3
|5
|Анахайм
|2
|1
|1
|2
|6
|Эдмонтон
|3
|1
|2
|2
|7
|Сан-Хосе
|3
|0
|3
|1
|8
|Сиэтл
|4
|0
|4
|1
|20.10
|02:00
|
Флорида – Торонто
|- : -
|20.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Ванкувер
|- : -
|20.10
|02:00
|
Филадельфия – Эдмонтон
|- : -
|20.10
|02:00
|
Рейнджерс – Нэшвилл
|- : -
|20.10
|02:00
|
Баффало – Калгари
|- : -
|20.10
|03:00
|
Сент-Луис – Аризона
|- : -
|20.10
|03:00
|
Виннипег – Вегас
|- : -
|20.10
|03:00
|
Миннесота – Лос-Анджелес
|- : -
|20.10
|05:00
|
Сиэтл – Каролина
|- : -
|20.10
|05:00
|
Анахайм – Даллас
|- : -
|20.10
|05:30
|
Сан-Хосе – Бостон
|- : -
|20.10
|05:30
|
Колорадо – Чикаго
|- : -
|И
|О
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|4
|8
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|3
|7
|
|
Евгений Малкин
Питтсбург
|4
|7
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|3
|6
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|4
|5
|
|
Брайан Раст
Питтсбург
|4
|4
|И
|КН
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|2
|0.92
|
|
Джой Даккорд
Сиэтл
|1
|0.92
|
|
Илья Сорокин
Айлендерс
|2
|1.00