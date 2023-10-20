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Сегодня, 04:45

«Сиэтл» — «Каролина»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео)

Видеотрансляция матча регулярного чемпионата НХЛ «Сиэтл» — «Каролина» начнется в 05.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Хоккеист Мартин Нечас.
Мартин Нечас.
Фото USA Today Sports

20 октября, в пятницу, «Сиэтл» на своем льду в «Клаймэт Пледж-арене» сыграет против «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча пройдет в городе Сиэтл (Вашингтон, США), начало — в 05.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния можно будет в матч-центре «СЭ».

Видеотрансляция игры «Сиэтл» — «Каролина» в прямом эфире пройдет в соцсети «ВКонтакте».

«Харрикейнз» с шестью баллами лидируют в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Кракен» с одним очком располагается на восьмой строчке Тихоокеанского дивизиона.

Узнать расписание матчей и где смотреть трансляции 20 октября с видео можно по ссылке «СЭ».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Сиэтл Кракен
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«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
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«Миннесота» — «Лос-Анджелес»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео)
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 4 3 1 6
2 Айлендерс 2 2 0 4
3 Рейнджерс 3 2 1 4
4 Филадельфия 3 2 1 4
5 Питтсбург 4 2 2 4
6 Нью-Джерси 3 1 2 3
7 Коламбус 3 1 2 2
8 Вашингтон 3 1 2 2
Атлантический дивизион И В П О
1 Оттава 4 3 1 6
2 Детройт 4 3 1 6
3 Бостон 2 2 0 4
4 Торонто 3 2 1 4
5 Монреаль 3 1 2 3
6 Тампа-Бэй 4 1 3 3
7 Флорида 3 1 2 2
8 Баффало 3 1 2 2
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 3 3 0 6
2 Миннесота 3 2 1 4
3 Чикаго 4 2 2 4
4 Даллас 2 1 1 3
5 Сент-Луис 2 1 1 3
6 Виннипег 3 1 2 2
7 Аризона 3 1 2 2
8 Нэшвилл 4 1 3 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 4 4 0 8
2 Ванкувер 3 2 1 4
3 Лос-Анджелес 3 1 2 3
4 Калгари 3 1 2 3
5 Анахайм 2 1 1 2
6 Эдмонтон 3 1 2 2
7 Сан-Хосе 3 0 3 1
8 Сиэтл 4 0 4 1
Результаты / календарь
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
20.10 02:00
Флорида – Торонто
 - : -
20.10 02:00
Тампа-Бэй – Ванкувер
 - : -
20.10 02:00
Филадельфия – Эдмонтон
 - : -
20.10 02:00
Рейнджерс – Нэшвилл
 - : -
20.10 02:00
Баффало – Калгари
 - : -
20.10 03:00
Сент-Луис – Аризона
 - : -
20.10 03:00
Виннипег – Вегас
 - : -
20.10 03:00
Миннесота – Лос-Анджелес
 - : -
20.10 05:00
Сиэтл – Каролина
 - : -
20.10 05:00
Анахайм – Даллас
 - : -
20.10 05:30
Сан-Хосе – Бостон
 - : -
20.10 05:30
Колорадо – Чикаго
 - : -
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Алекс Дебринкэт

Алекс Дебринкэт

Детройт

 4 8
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 3 7
Евгений Малкин

Евгений Малкин

Питтсбург

 4 7
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 3 6
Алекс Дебринкэт

Алекс Дебринкэт

Детройт

 4 5
Брайан Раст

Брайан Раст

Питтсбург

 4 4
И КН
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 2 0.92
Джой Даккорд

Джой Даккорд

Сиэтл

 1 0.92
Илья Сорокин

Илья Сорокин

Айлендерс

2 1.00
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