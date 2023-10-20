«Сиэтл» переиграл «Каролину». Кочетков остался в запасе
«Сиэтл» на своем льду обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4.
Российский голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков провел встречу на скамейке запасных. Защитник Дмитрий Орлов не отметился результативными действиями.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сиэтл» — «Каролина» — 7:4 (3:1, 1:0, 3:3)
Голы: Гурд — 1 (Бураковски, Толванен), 7:16 — 1:0. Фаст — 1 (Слэвин, Стаал), 7:35 — 1:1. Шварц — 2 (бол., Ямамото, Данн), 12:18 — 2:1. Белльмар — 1 (мен., Данн), 19:22 — 3:1. Данн — 1 (бол., Бураковски, Бьоркстранд), 22:38 — 4:1. Джарвис — 3 (Ноесен), 41:08 — 4:2. Котканиеми — 2 (Ноесен, Джарвис), 45:54 — 4:3. Маккэн — 2 (Бьоркстранд, Веннберг), 51:52 — 5:3. Картье — 1 (Бенайерс, Эберле), 52:13 — 6:3. Джарвис — 4 (бол., Стаал, Нечас), 55:54 — 6:4. Бьоркстранд — 1 (п.в.), 56:51 — 7:4.
Вратари: Даккорд (11:59 — 12:12) — Раанта (Кочетков, 22:38, 55:19 — 55:54, 56:46 — 56:51).
Штраф: 9 — 13.
Броски: 36 (14+10+12) — 36 (21+9+6).
Наши: — - Орлов (18.45/3/-3).
20 октября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.
|20.10
|02:00
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Флорида – Торонто
|3 : 1
|20.10
|02:00
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Тампа-Бэй – Ванкувер
|4 : 3
|20.10
|02:00
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Филадельфия – Эдмонтон
|4 : 1
|20.10
|02:00
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Рейнджерс – Нэшвилл
|1 : 4
|20.10
|02:00
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Баффало – Калгари
|3 : 4
|20.10
|03:00
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Сент-Луис – Аризона
|2 : 6
|20.10
|03:00
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Виннипег – Вегас
|3 : 5
|20.10
|03:00
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Миннесота – Лос-Анджелес
|3 : 7
|20.10
|05:00
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Сиэтл – Каролина
|7 : 4
|20.10
|05:00
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Анахайм – Даллас
|2 : 3
|20.10
|05:30
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Сан-Хосе – Бостон
|1 : 3
|20.10
|05:30
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Колорадо – Чикаго
|4 : 0