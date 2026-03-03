«Каролина» уступила «Сиэтлу» и прервала пятиматчевую победную серию

«Каролина» на выезде потерпела поражение от «Сиэтла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.

Голы хозяев забили Каапо Какко и Бен Майерс, у гостей отличился Николай Элерс.

Российские хоккеисты «Харрикейнз» Александр Никишин и Андрей Свечников не набрали очков в этой игре.

«Каролина» прервала пятиматчевую победную серию, однако с 82 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции. «Сиэтл» с 67 очками поднялся на шестую позицию в Западной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат

3 марта, 06:00. Climate Pledge Arena (Сиэтл) Сиэтл Каролина

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