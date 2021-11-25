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Шайба Йоханссона принесла «Сиэтлу» победу над «Каролиной»

08:37
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«Сиэтл» обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

Победную шайбу забросил форвард «Кракенов» Маркус Йоханссон.

«Каролина» потерпела второе поражение подряд. «Сиэтл» выиграл второй матч подряд после серии из 6 поражений кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Каролина» — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Смит — 2 (Деанджело), 18:32 — 0:1. Маккэн — 8 (бол., Данн, Гурд), 24:16 — 1:1. Юханссон — 2, 56:52 — 2:1.

Вратари: Грубауэр — Андерсен (58:29 — 58:40, 59:00).

Штраф: 9 — 13.

Броски: 22 (7+9+6) — 36 (9+16+11).

Наши: — - Свечников (15.53/4/+1).

25 ноября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж Арена».

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Иван Торопцев все материалы автора
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