Шайба Йоханссона принесла «Сиэтлу» победу над «Каролиной»
08:37
«Сиэтл» обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.
Победную шайбу забросил форвард «Кракенов» Маркус Йоханссон.
«Каролина» потерпела второе поражение подряд. «Сиэтл» выиграл второй матч подряд после серии из 6 поражений кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сиэтл» — «Каролина» — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Смит — 2 (Деанджело), 18:32 — 0:1. Маккэн — 8 (бол., Данн, Гурд), 24:16 — 1:1. Юханссон — 2, 56:52 — 2:1.
Вратари: Грубауэр — Андерсен (58:29 — 58:40, 59:00).
Штраф: 9 — 13.
Броски: 22 (7+9+6) — 36 (9+16+11).
Наши: — - Свечников (15.53/4/+1).
25 ноября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж Арена».
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