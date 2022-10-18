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Сегодня, 07:38

Три очка Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Сиэтл»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
18 октября. «Сиэтл» — «Каролина» (1:5).
Фото USA Today Sports

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Сиэтл» со счетом 5:1.

В составе «Харрикейнз» 3 (2+1) очка набрал Андрей Свечников, по шайбе забросили Сет Джарвис, Себастьян Ахо и Джордан Мартинук. У «Кракен» единственный гол забил Андре Бураковски.

В следующем матче «Каролина» 21 октября встретится с «Эдмонтоном», «Сиэтл» 20 октября сыграет с «Сент-Луисом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Каролина» — 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)

Голы: Джарвис — 2 (Ахо, Шей), 3:35 — 0:1. Ахо — 2 (бол., Свечников, Бернс), 32:11 — 0:2. Бураковски — 2 (бол., Эберле, Маккэн), 33:06 — 1:2. Свечников — 2 (бол., Ахо, Ноесен), 33:24 — 1:3. Свечников — 3 (Нечас, Котканиеми), 34:34 — 1:4. Мартинук — 1 (Слэвин, Ноесен), 54:41 — 1:5.

Вратари: Грубауэр — Андерсен.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 23 (6+5+12) — 34 (11+11+12).

Наши: — - Свечников (16.52/6/+1).

18 октября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».

Андрей Свечников
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Сиэтл Кракен
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1 Каролина 3 3 0 6
2 Рейнджерс 4 3 1 6
3 Питтсбург 3 2 1 5
4 Филадельфия 2 2 0 4
5 Вашингтон 4 2 2 4
6 Айлендерс 2 1 1 2
7 Нью-Джерси 2 0 2 0
8 Коламбус 3 0 3 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 3 3 0 6
2 Детройт 3 2 1 5
3 Флорида 3 2 1 4
4 Монреаль 4 2 2 4
5 Торонто 4 2 2 4
6 Баффало 2 1 1 2
7 Тампа-Бэй 3 1 2 2
8 Оттава 2 0 2 0
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 3 3 0 6
2 Колорадо 3 2 1 4
3 Нэшвилл 4 2 2 4
4 Сент-Луис 1 1 0 2
5 Виннипег 2 1 1 2
6 Чикаго 3 1 2 2
7 Аризона 3 1 2 2
8 Миннесота 3 0 3 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 3 3 0 6
2 Калгари 2 2 0 4
3 Лос-Анджелес 4 2 2 4
4 Сиэтл 4 1 3 3
5 Эдмонтон 2 1 1 2
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7 Ванкувер 3 0 3 0
8 Сан-Хосе 4 0 4 0
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Вашингтон – Ванкувер
 6 : 4
18.10 02:00
Монреаль – Питтсбург
 3 : 2 ОТ
18.10 02:00
Рейнджерс – Анахайм
 6 : 4
18.10 02:00
Торонто – Аризона
 2 : 4
18.10 02:30
Детройт – Лос-Анджелес
 4 : 5 ОТ
18.10 03:00
Миннесота – Колорадо
 3 : 6
18.10 03:30
Даллас – Виннипег
 4 : 1
18.10 05:00
Сиэтл – Каролина
 1 : 5
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