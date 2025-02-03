«Сиэтл» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

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«Калгари» на выезде переиграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2.

В составе «Флэймз» отметились Морган Фрост, Егор Шарангович и Джонатан Юбердо. За «Кракен» шайбы забросили Каапо Какко и Брэндон Танев.