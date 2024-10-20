«Сиэтл» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

«Сиэтл» в овертайме обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.

У «Кракен» отличились Чендлер Стивенсон и Джордан Эберле. Единственную шайбу «Флэймз» забросил Блэйк Коулман.

«Сиэтл» с 8 очками идет на 7-м месте в Западной конференции. «Калгари» располагается на 2-й строчке — 9 очков.