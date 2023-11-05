«Сиэтл» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

«Калгари» на выезде обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Калгари» набрал 7 очков и прервал серию из 6 поражений. «Флэймз» занимают 14-е место в таблице «Запада». У «Сиэтла» — 10 очков и 12-е место «Запада».

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