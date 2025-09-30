«Калгари» по буллитам обыграл «Сиэтл»

«Калгари» в серии буллитов выиграл у «Сиэтл» в предсезонном матче НХЛ — 2:1 Б.

Единственный гол «Флэймз» на счету российского нападающего Матвея Гридина. У «Кракен» отличился Беркли Каттон.

Новый сезон в НХЛ стартует 8 октября 2025 года. В своем первом матче в регулярном чемпионате «Калгари» сыграет с «Эдмонтоном», а «Сиэтл» встретится с «Анахаймом».

НХЛ

Предсезонный матч

«Сиэтл» — «Калгари» — 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)