«Калгари» разгромил «Сиэтл» в предсезонном матче

«Калгари» крупно обыграл «Сиэтл» в предсезонном матче НХЛ — 6:1.

Нападающий «Флэймз» Мэтт Коронато забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи. Чешский форвард Адам Клапка оформил дубль.

Российские хоккеисты «Калгари» Артем Грушников и Матвей Гридин приняли участие в этой встрече, но результативными действиями не отметились.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября двумя матчами в Праге.