«Калгари» в гостях обыграл «Сиэтл»

«Калгари» переиграл «Сиэтл» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

За «Флэймз» забросили Морган Фрост, Егор Шарангович и Джонатан Юбердо.

Авторами голов «Кракен» стали Каапо Какко и Брэндон Танев.

«Калгари» набрал 59 очков в 52 играх и занимает 8-е место в Западной конференции, «Сиэтл» идет 13-м с 49 баллами в 54 встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Калгари» — 2:3 (0:3, 1:0, 1:0)

Голы: Фрост — 12 (Шарангович, Поспишил), 14:03 — 0:1. Шарангович — 10 (бол., Баклунд, Андерссон), 16:43 — 0:2. Юбердо — 20 (бол., Кадри, Уигар), 17:56 — 0:3. Какко — 9 (Шварц, Махура), 34:31 — 1:3. Танев — 9 (Маккэн, Райт), 45:41 — 2:3.

Вратари: Даккорд (58:26 — 59:43) — Владарж.

Штраф: 14 — 8.

Броски: 31 (8+12+11) — 35 (18+11+6).

Наши: — - Мироманов (8.48/2/0).

3 февраля. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».