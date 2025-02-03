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Сегодня, 07:54

«Калгари» в гостях обыграл «Сиэтл»

Даниил Аршавский
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«Калгари» переиграл «Сиэтл» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

За «Флэймз» забросили Морган Фрост, Егор Шарангович и Джонатан Юбердо.

Авторами голов «Кракен» стали Каапо Какко и Брэндон Танев.

«Калгари» набрал 59 очков в 52 играх и занимает 8-е место в Западной конференции, «Сиэтл» идет 13-м с 49 баллами в 54 встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Калгари» — 2:3 (0:3, 1:0, 1:0)

Голы: Фрост — 12 (Шарангович, Поспишил), 14:03 — 0:1. Шарангович — 10 (бол., Баклунд, Андерссон), 16:43 — 0:2. Юбердо — 20 (бол., Кадри, Уигар), 17:56 — 0:3. Какко — 9 (Шварц, Махура), 34:31 — 1:3. Танев — 9 (Маккэн, Райт), 45:41 — 2:3.

Вратари: Даккорд (58:26 — 59:43) — Владарж.

Штраф: 14 — 8.

Броски: 31 (8+12+11) — 35 (18+11+6).

Наши: — - Мироманов (8.48/2/0).

3 февраля. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».

Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Сиэтл Кракен
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1 Вашингтон 52 34 18 75
2 Каролина 53 32 21 68
3 Нью-Джерси 54 29 25 64
4 Коламбус 53 26 27 59
5 Айлендерс 52 24 28 55
6 Рейнджерс 52 25 27 54
7 Питтсбург 54 22 32 52
8 Филадельфия 54 23 31 52
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 54 32 22 67
2 Торонто 52 31 21 64
3 Оттава 52 28 24 60
4 Детройт 53 27 26 59
5 Тампа-Бэй 51 27 24 58
6 Бостон 54 26 28 58
7 Монреаль 52 24 28 53
8 Баффало 52 21 31 47
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 54 37 17 77
2 Даллас 52 34 18 69
3 Миннесота 53 31 22 66
4 Колорадо 54 31 23 64
5 Сент-Луис 53 24 29 52
6 Юта 52 21 31 51
7 Нэшвилл 51 18 33 43
8 Чикаго 52 16 36 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 52 32 20 68
2 Вегас 53 31 22 68
3 Лос-Анджелес 50 27 23 60
4 Калгари 52 26 26 59
5 Ванкувер 52 23 29 57
6 Анахайм 52 22 30 50
7 Сиэтл 54 23 31 49
8 Сан-Хосе 54 15 39 36
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Юта – Сент-Луис
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Ванкувер – Детройт
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