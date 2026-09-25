Суниев забросил третью шайбу в предсезонке НХЛ

«Калгари» увеличил преимущество в предсезонном матче НХЛ против «Сиэтла».

На 7-й минуте второго периода российский нападающий Айдар Суниев реализовал большинство и сделал счет 3:1. Для него это третий гол в предсезонке.

Регулярный сезон НХЛ стартует 29 сентября. «Калгари» в первом матче сыграет с «Сиэтлом» — 2 октября.