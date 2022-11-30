«Сиэтл» и «Лос-Анджелес» забили 12 голов за первые 30 минут. Такое в НХЛ случалось лишь 11 раз

«Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Лос-Анджелесом».

К 30-й минуте встречи счет был 7:5 в пользу «Кракен». Таким образом, этот матч стал 11-м в истории НХЛ, когда команды забросили не менее 12 шайб за первые 30 минут.

Первый период матча завершился со счетом 3:3, второй — со счетом 5:3.