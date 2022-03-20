«Сиэтл» хочет получить выбор в первом раунде драфта за Джиордано

Защитник «Сиэтла» Марк Джиордано может быть обменян в дедлайн. Клуб хочет получить за 38-летнего канадца выбор в первом раунде драфта, сообщает The Athletic.

Его контракт с кэпхитом в 6,75 миллиона долларов истекает предстоящим летом. У игрока есть право предоставить список из 10 команд, куда его нельзя будет обменять.

В этом сезоне Джиордано провел 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал 23 (6+17) очка при показателе полезности «минус 21».

Напомним, что защитник оказался в «Сиэтле» во время драфта расширения. Он стал первым капитаном в истории клуба.