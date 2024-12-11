«Сиэтл» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

«Флорида» по буллитам обыграла «Сиэтл» в серии буллитов матча регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

У «Пантерз» гол и победный буллит забил Александр Барков.

Единственную шайбу за «Кракен» забросил Чандлер Стивенсон.

«Флорида» с 38 очками занимает 3-е место в Восточной конференции, «Сиэтл» набрал 30 очков и идет 11-м на «Западе».