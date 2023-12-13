«Сиэтл» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

«Сиэтл» дома обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Сиэтл» прервал серию из 8 поражений и набрал 25 очков (12-е место «Запада»). «Флорида» с 36 очками занимает 3-е место в таблице Восточной конференции.

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