«Сиэтл» обыграл «Флориду», Бобровский отразил 24 броска

«Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Флориду» со счетом 5:3.

В составе «Кракен» отличились Маркус Йоханссон, Янни Гурд, Колин Блэквелл, Мейсон Аплтон и Калле Ярнкрок, гости ответили точными бросками Энтони Даклера, Джонатана Юбердо и Александра Баркова. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 24 броска, при этом пропустил две шайбы за 17 секунд.

После этого матча «Сиэтл» с 30 очками занимает 15-е место в Западной конференции, «Флорида» с 61 очком лидирует на «Востоке».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Флорида» — 5:3 (0:1, 3:2, 2:0)

Голы: Дюклер — 18 (Юбердо, Экблад), 4:57 — 0:1. Юханссон — 5 (Джиордано, Маккэн), 25:02 — 1:1. Гурд — 9 (Ларссон, Донато), 30:02 — 2:1. Блэкуэлл — 4 (Эпплтон, Шиэн), 30:19 — 3:1. Юбердо — 16 (бол., Экблад, Барков), 32:32 — 3:2. Барков — 18 (Юбердо), 34:07 — 3:3. Эпплтон — 3 (Веннберг, Данн), 40:26 — 4:3. Ярнкрок — 7 (п.в.), 59:41 — 5:3.

Вратари: Грубауэр — Бобровский (57:23).

Штраф: 11 — 13.

Броски: 29 (13+10+6) — 30 (8+11+11).

Наши: — .

24 января. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».