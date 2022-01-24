«Сиэтл» обыграл «Флориду», Бобровский отразил 24 броска
«Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Флориду» со счетом 5:3.
В составе «Кракен» отличились Маркус Йоханссон, Янни Гурд, Колин Блэквелл, Мейсон Аплтон и Калле Ярнкрок, гости ответили точными бросками Энтони Даклера, Джонатана Юбердо и Александра Баркова. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 24 броска, при этом пропустил две шайбы за 17 секунд.
После этого матча «Сиэтл» с 30 очками занимает 15-е место в Западной конференции, «Флорида» с 61 очком лидирует на «Востоке».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сиэтл» — «Флорида» — 5:3 (0:1, 3:2, 2:0)
Голы: Дюклер — 18 (Юбердо, Экблад), 4:57 — 0:1. Юханссон — 5 (Джиордано, Маккэн), 25:02 — 1:1. Гурд — 9 (Ларссон, Донато), 30:02 — 2:1. Блэкуэлл — 4 (Эпплтон, Шиэн), 30:19 — 3:1. Юбердо — 16 (бол., Экблад, Барков), 32:32 — 3:2. Барков — 18 (Юбердо), 34:07 — 3:3. Эпплтон — 3 (Веннберг, Данн), 40:26 — 4:3. Ярнкрок — 7 (п.в.), 59:41 — 5:3.
Вратари: Грубауэр — Бобровский (57:23).
Штраф: 11 — 13.
Броски: 29 (13+10+6) — 30 (8+11+11).
Наши: — .
24 января. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|42
|27
|15
|58
|2
|Питтсбург
|41
|26
|15
|57
|3
|Каролина
|38
|27
|11
|56
|4
|Вашингтон
|42
|23
|19
|55
|5
|Коламбус
|39
|18
|21
|37
|6
|Нью-Джерси
|40
|15
|25
|35
|7
|Айлендерс
|34
|14
|20
|34
|8
|Филадельфия
|41
|13
|28
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|42
|28
|14
|61
|2
|Тампа-Бэй
|43
|28
|15
|61
|3
|Торонто
|38
|25
|13
|53
|4
|Бостон
|38
|24
|14
|50
|5
|Детройт
|42
|18
|24
|42
|6
|Баффало
|41
|13
|28
|33
|7
|Оттава
|35
|12
|23
|27
|8
|Монреаль
|40
|8
|32
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|39
|28
|11
|59
|2
|Нэшвилл
|43
|26
|17
|55
|3
|Сент-Луис
|40
|24
|16
|53
|4
|Миннесота
|37
|24
|13
|51
|5
|Даллас
|38
|20
|18
|42
|6
|Виннипег
|38
|17
|21
|41
|7
|Чикаго
|41
|15
|26
|37
|8
|Аризона
|40
|10
|30
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|41
|24
|17
|50
|2
|Лос-Анджелес
|42
|21
|21
|47
|3
|Анахайм
|43
|20
|23
|47
|4
|Сан-Хосе
|42
|21
|21
|44
|5
|Калгари
|36
|18
|18
|42
|6
|Эдмонтон
|37
|19
|18
|40
|7
|Ванкувер
|40
|18
|22
|40
|8
|Сиэтл
|41
|13
|28
|30
|24.01
|02:00
|
Коламбус – Оттава
|1 : 2
|24.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Лос-Анджелес
|2 : 3
|24.01
|05:00
|
Сиэтл – Флорида
|5 : 3
|24.01
|06:00
|
Ванкувер – Сент-Луис
|- : -
|И
|О
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|42
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|37
|58
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|42
|58
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|42
|29
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|42
|29
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|37
|28
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|27
|2.06
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|25
|2.07
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
|33
|2.09