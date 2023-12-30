«Сиэтл» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

«Сиэтл» победил «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Сиэтл» вышел на десятое место в таблице Западной конференции НХЛ с 37 очками в 37 матчах.

«Филадельфия» идет на пятой строчке Востока с 43 очками в 35 играх.