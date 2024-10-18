«Сиэтл» — «Филадельфия»: видеообзор матча

«Сиэтл» дома победил «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4.

«Сиэтл» набрал 6 очков и занимает 9-е место в Западной конференции. «Филадельфия» с одной победой и тремя поражениями подряд идет 13-й в Восточной конференции.