«Сиэтл» — «Филадельфия»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн
«Сиэтл» встретится с «Филадельфией» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с 17 на 18 октября. Игра пройдет на «Клаймэт Пледж-арена» в Сиэтле (штат Вашингтон, США) и начнется в 5.00 по московскому времени.
За ключевыми событиями противостояния «Сиэтл» — «Филадельфия» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Официальной трансляции игр НХЛ в России нет. В прямом эфире смотреть матчи можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.
В сезоне-2024/2025 «Кракен» провел четыре игры, в которых набрал четыре очка, и занимает 9-е место в Западной конференции. По итогам 3-х матчей «Флайерз» с 3-мя баллами занимают 11-ю строчку на Востоке.
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|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|6
|4
|2
|8
|2
|Питтсбург
|5
|3
|2
|6
|3
|Рейнджерс
|3
|2
|1
|5
|4
|Айлендерс
|3
|1
|2
|3
|5
|Филадельфия
|3
|1
|2
|3
|6
|Вашингтон
|2
|1
|1
|2
|7
|Каролина
|2
|1
|1
|2
|8
|Коламбус
|3
|1
|2
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|4
|3
|1
|6
|2
|Флорида
|5
|3
|2
|6
|3
|Бостон
|5
|3
|2
|6
|4
|Тампа-Бэй
|2
|2
|0
|4
|5
|Оттава
|3
|2
|1
|4
|6
|Монреаль
|4
|2
|2
|4
|7
|Баффало
|5
|1
|4
|3
|8
|Детройт
|3
|1
|2
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|4
|4
|0
|8
|2
|Юта
|5
|3
|2
|7
|3
|Виннипег
|3
|3
|0
|6
|4
|Миннесота
|4
|2
|2
|6
|5
|Сент-Луис
|4
|2
|2
|4
|6
|Чикаго
|4
|1
|3
|3
|7
|Нэшвилл
|3
|0
|3
|0
|8
|Колорадо
|4
|0
|4
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|4
|4
|0
|8
|2
|Вегас
|4
|3
|1
|6
|3
|Анахайм
|3
|2
|1
|4
|4
|Сиэтл
|4
|2
|2
|4
|5
|Лос-Анджелес
|4
|1
|3
|4
|6
|Сан-Хосе
|3
|0
|3
|2
|7
|Ванкувер
|3
|0
|3
|2
|8
|Эдмонтон
|4
|1
|3
|2
|18.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Вегас
|- : -
|18.10
|02:00
|
Оттава – Нью-Джерси
|- : -
|18.10
|02:00
|
Вашингтон – Даллас
|- : -
|18.10
|02:00
|
Коламбус – Баффало
|- : -
|18.10
|02:00
|
Монреаль – Лос-Анджелес
|- : -
|18.10
|02:00
|
Детройт – Рейнджерс
|- : -
|18.10
|02:00
|
Флорида – Ванкувер
|- : -
|18.10
|03:00
|
Сент-Луис – Айлендерс
|- : -
|18.10
|03:00
|
Нэшвилл – Эдмонтон
|- : -
|18.10
|03:30
|
Чикаго – Сан-Хосе
|- : -
|18.10
|05:00
|
Сиэтл – Филадельфия
|- : -