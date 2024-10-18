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Сегодня, 07:43

«Филадельфия» проиграла «Сиэтлу», Федотов сделал 19 сэйвов

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Сиэтл» переиграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4.

Российский голкипер «Флайерз» Иван Федотов сыграл два периода и отразил 19 из 24 бросков по своим воротам.

«Сиэтл» набрал 6 очков и занимает 9-е место в Западной конференции. «Филадельфия» с одной победой и тремя поражениями подряд идет 13-й в Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Филадельфия» — 6:4 (1:2, 4:0, 1:2)

Голы: Лотон — 1 (Пелинг, Хэтэуэй), 4:21 — 0:1. Монтур — 1 (Стивенсон, Эванс), 18:15 — 1:1. Лотон — 2 (Хэтэуэй, Пелинг), 18:58 — 1:2. Маккэн — 3 (бол., Бураковски, Данн), 23:06 — 2:2. Толванен — 2 (Бураковски, Райт), 34:57 — 3:2. Эберле — 4 (Маккэн, Гурд), 37:44 — 4:2. Райт — 1 (Эберле, Маккэн), 37:52 — 5:2. Йорк — 2 (Лотон, Бринк), 50:19 — 5:3. Драйсдейл — 1 (бол., Мичков), 52:32 — 5:4. Бьоркстранд — 2 (Шварц, Ларссон), 54:52 — 6:4.

Вратари: Грубауэр — Федотов (Эрссон, 40:00).

Штраф: 17 — 19.

Броски: 29 (9+15+5) — 23 (11+5+7).

Наши: — - Замула (13.40/1/0), Мичков (21.54/1/-2).

18 октября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17 151 зритель.

Иван Федотов
Хоккей
НХЛ
ХК Сиэтл Кракен
ХК Филадельфия Флайерз
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