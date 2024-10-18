«Филадельфия» проиграла «Сиэтлу», Федотов сделал 19 сэйвов
«Сиэтл» переиграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4.
Российский голкипер «Флайерз» Иван Федотов сыграл два периода и отразил 19 из 24 бросков по своим воротам.
«Сиэтл» набрал 6 очков и занимает 9-е место в Западной конференции. «Филадельфия» с одной победой и тремя поражениями подряд идет 13-й в Восточной конференции.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сиэтл» — «Филадельфия» — 6:4 (1:2, 4:0, 1:2)
Голы: Лотон — 1 (Пелинг, Хэтэуэй), 4:21 — 0:1. Монтур — 1 (Стивенсон, Эванс), 18:15 — 1:1. Лотон — 2 (Хэтэуэй, Пелинг), 18:58 — 1:2. Маккэн — 3 (бол., Бураковски, Данн), 23:06 — 2:2. Толванен — 2 (Бураковски, Райт), 34:57 — 3:2. Эберле — 4 (Маккэн, Гурд), 37:44 — 4:2. Райт — 1 (Эберле, Маккэн), 37:52 — 5:2. Йорк — 2 (Лотон, Бринк), 50:19 — 5:3. Драйсдейл — 1 (бол., Мичков), 52:32 — 5:4. Бьоркстранд — 2 (Шварц, Ларссон), 54:52 — 6:4.
Вратари: Грубауэр — Федотов (Эрссон, 40:00).
Штраф: 17 — 19.
Броски: 29 (9+15+5) — 23 (11+5+7).
Наши: — - Замула (13.40/1/0), Мичков (21.54/1/-2).
18 октября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17 151 зритель.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|7
|5
|2
|10
|2
|Рейнджерс
|4
|3
|1
|7
|3
|Питтсбург
|5
|3
|2
|6
|4
|Вашингтон
|3
|2
|1
|4
|5
|Коламбус
|4
|2
|2
|4
|6
|Айлендерс
|4
|1
|3
|4
|7
|Филадельфия
|4
|1
|3
|3
|8
|Каролина
|2
|1
|1
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|6
|3
|3
|7
|2
|Тампа-Бэй
|3
|3
|0
|6
|3
|Торонто
|4
|3
|1
|6
|4
|Бостон
|5
|3
|2
|6
|5
|Оттава
|4
|2
|2
|4
|6
|Монреаль
|5
|2
|3
|4
|7
|Баффало
|6
|1
|5
|3
|8
|Детройт
|4
|1
|3
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|5
|4
|1
|8
|2
|Юта
|5
|3
|2
|7
|3
|Виннипег
|3
|3
|0
|6
|4
|Миннесота
|4
|2
|2
|6
|5
|Сент-Луис
|5
|3
|2
|6
|6
|Чикаго
|5
|2
|3
|5
|7
|Нэшвилл
|4
|0
|4
|0
|8
|Колорадо
|4
|0
|4
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|4
|4
|0
|8
|2
|Вегас
|5
|3
|2
|6
|3
|Сиэтл
|5
|3
|2
|6
|4
|Лос-Анджелес
|5
|2
|3
|6
|5
|Анахайм
|3
|2
|1
|4
|6
|Ванкувер
|4
|1
|3
|4
|7
|Эдмонтон
|5
|2
|3
|4
|8
|Сан-Хосе
|4
|0
|4
|2
|18.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Вегас
|4 : 3
|18.10
|02:00
|
Оттава – Нью-Джерси
|1 : 3
|18.10
|02:00
|
Вашингтон – Даллас
|3 : 2
|18.10
|02:00
|
Коламбус – Баффало
|6 : 4
|18.10
|02:00
|
Монреаль – Лос-Анджелес
|1 : 4
|18.10
|02:00
|
Детройт – Рейнджерс
|2 : 5
|18.10
|02:00
|
Флорида – Ванкувер
|2 : 3 ОТ
|18.10
|03:00
|
Сент-Луис – Айлендерс
|1 : 0 ОТ
|18.10
|03:00
|
Нэшвилл – Эдмонтон
|2 : 4
|18.10
|03:30
|
Чикаго – Сан-Хосе
|4 : 2
|18.10
|05:00
|
Сиэтл – Филадельфия
|6 : 4