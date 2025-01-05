«Сиэтл» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

«Эдмонтон» обыграл «Сиэтл» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2.

В составе «Ойлерз» отличились Джефф Скиннер, Райан Ньюджент-Хопкинс, Леон Драйзайтль и Василий Подколзин. За «Кракен» шайбы забросили Чандлер Стивенсон и Джейден Шварц.

«Эдмонтон» с 51 очком занимает 5-е место в Западной конференции, «Сиэтл» идет 12-м с 37 баллами.