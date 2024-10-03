«Сиэтл» одержал крупную победу над «Эдмонтоном» в предсезонном матче

«Сиэтл» в предсезонном матче обыграл «Эдмонтон» со счетом 6:2.

В составе «Кракен» дубль оформил Шейн Райт, еще по голу забили Брендон Танев, Брандон Монтор, Джаден Шварц и Уильям Борген. У «Ойлерз» шайбы забросили Леон Драйзайтль и Трэвис Дермотт.

В следующем матче «Эдмонтон» встретится 5 октября с «Ванкувером».