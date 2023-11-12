«Эдмонтон» победил «Сиэтл», Макдэвид остался без очков в 4-м матче подряд

«Эдмонтон» в гостях обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У «Ойлерз» шайбы забросили Зак Хайман (хет-трик) и Дилан Холлоуэй. У «Кракен» гол забил Джейден Шварц.

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид не отметился результативными действиями в 4-м матче подряд.

«Ойлерз» прервали серию из четырех поражений подряд — 7 очков и 15-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Сиэтл» с 12 очками на 10-й строчке.