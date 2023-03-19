«Эдмонтон» в результативном матче обыграл «Сиэтл», Кейн оформил хет-трик

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сиэтл» со счетом 6:4.

В составе «Ойлерз» хет-трик оформил Эвандер Кейн, 3 (1+2) очка у Коннора Макдэвида, три результативные передачи оформил Леон Драйзайтль, Клим Костин устроил драку с Джоном Хэйденом. У «Кракен» отличились Джаден Шварц, Джордан Эберле, Оливер Бьоркстранд и Ээли Толванен.

После этого матча «Эдмонтон» с 86 очками занимает шестое место в Западной конференции, «Сиэтл» с 83 очками — на седьмой строчке.