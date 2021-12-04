«Сиэтл» победил «Эдмонтон», прервав трехматчевую победную серию «Ойлерз»

«Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Эдмонтон» со счетом 4:3.

В составе «Кракен» отличились Янни Гурд, Адам Ларссон, Колин Блэквелл и Александр Веннберг.

После этого матча «Сиэтл» с 20 очками занимает 13-е место в Западной конференции, «Эдмонтон» с 32 очками — на третьей строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Эдмонтон» — 4:3 (2:1, 2:1, 0:1)

Голы: Гурд — 6 (Донато), 0:49 — 1:0. Драйзайтль — 21 (бол., Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 6:41 — 1:1. Ларссон — 2 (Маккэн, Донской), 10:38 — 2:1. Бушар — 4 (Нюджент-Хопкинс, Пулюярви), 28:12 — 2:2. Блэкуэлл — 2 (Линд, Шиэн), 33:06 — 3:2. Веннберг — 3 (Олексяк, Эпплтон), 35:53 — 4:2. Макдэвид — 16 (Бушар, Драйзайтль), 51:44 — 4:3.

Вратари: Грубауэр — Скиннер (58:05).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 34 (14+10+10) — 33 (13+5+15).

Наши: - .

4 декабря. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».