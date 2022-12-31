Дубль Костина помог «Эдмонтону» разгромить «Сиэтл»
«Эдмонтон» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ разгромил «Сиэтл» со счетом 7:2.
В составе победителей отметились российский форвард Клим Костин, оформивший дубль, а также Коннор Макдэвид, забросивший одну шайбу и поучаствовавший в четырех голах своей команды. Он стал первым из хоккеистов в текущем сезоне, который набрал 71 очко.
«Эдмонтон» с 40 очками занимает 9-е место в Западной конференции, «Сиэтл» идет 8-м с таким же количеством очков.
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«Сиэтл» — «Эдмонтон» — 2:7 (0:4, 2:2, 0:1)
Голы: Хаймэн — 16 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 2:44 — 0:1. Костин — 3 (Янмарк, Нюджент-Хопкинс), 3:16 — 0:2. Нерс — 6 (Макдэвид, Ямамото), 3:55 — 0:3. Пулюярви — 3 (Макдэвид, Хаймэн), 9:58 — 0:4. Спронг — 11 (Гики, Донато), 21:50 — 1:4. Костин — 4 (Нерс, Нюджент-Хопкинс), 25:33 — 1:5. Хаймэн — 17 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 26:35 — 1:6. Танев — 6 (Ларссон, Данн), 27:33 — 2:6. Макдэвид — 32, 50:43 — 2:7.
Вратари: Грубауэр (Джонс, 3:55) — Скиннер.
Штраф: 11 — 13.
Броски: 38 (8+15+15) — 32 (16+10+6).
Наши: — - Костин (12.23/4/+2).
31 декабря. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|36
|24
|12
|54
|2
|Нью-Джерси
|36
|23
|13
|48
|3
|Вашингтон
|38
|20
|18
|45
|4
|Питтсбург
|36
|19
|17
|44
|5
|Айлендерс
|37
|21
|16
|44
|6
|Рейнджерс
|37
|19
|18
|44
|7
|Филадельфия
|36
|12
|24
|31
|8
|Коламбус
|34
|10
|24
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|35
|28
|7
|59
|2
|Торонто
|36
|22
|14
|50
|3
|Тампа-Бэй
|34
|22
|12
|45
|4
|Детройт
|34
|15
|19
|37
|5
|Баффало
|33
|17
|16
|36
|6
|Флорида
|37
|16
|21
|36
|7
|Оттава
|35
|16
|19
|35
|8
|Монреаль
|36
|15
|21
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|37
|22
|15
|50
|2
|Виннипег
|36
|22
|14
|45
|3
|Миннесота
|35
|20
|15
|42
|4
|Колорадо
|34
|19
|15
|41
|5
|Сент-Луис
|36
|17
|19
|37
|6
|Нэшвилл
|34
|15
|19
|35
|7
|Аризона
|34
|13
|21
|31
|8
|Чикаго
|34
|8
|26
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|38
|24
|14
|50
|2
|Лос-Анджелес
|39
|21
|18
|48
|3
|Эдмонтон
|37
|20
|17
|42
|4
|Калгари
|37
|17
|20
|41
|5
|Сиэтл
|34
|18
|16
|40
|6
|Ванкувер
|35
|16
|19
|35
|7
|Сан-Хосе
|37
|11
|26
|29
|8
|Анахайм
|37
|10
|27
|24
|31.12
|01:00
|
Анахайм – Нэшвилл
|1 : 6
|31.12
|03:00
|
Питтсбург – Нью-Джерси
|2 : 4
|31.12
|03:30
|
Каролина – Флорида
|4 : 0
|31.12
|06:00
|
Сиэтл – Эдмонтон
|2 : 7
|31.12
|21:00
|
Бостон – Баффало
|- : -
|31.12
|23:00
|
Вегас – Нэшвилл
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|36
|67
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|36
|57
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|37
|52
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|36
|31
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|33
|26
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|35
|25
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|24
|1.90
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|15
|1.94
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|14
|2.19