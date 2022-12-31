Дубль Костина помог «Эдмонтону» разгромить «Сиэтл»

«Эдмонтон» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ разгромил «Сиэтл» со счетом 7:2.

В составе победителей отметились российский форвард Клим Костин, оформивший дубль, а также Коннор Макдэвид, забросивший одну шайбу и поучаствовавший в четырех голах своей команды. Он стал первым из хоккеистов в текущем сезоне, который набрал 71 очко.

«Эдмонтон» с 40 очками занимает 9-е место в Западной конференции, «Сиэтл» идет 8-м с таким же количеством очков.

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«Сиэтл» — «Эдмонтон» — 2:7 (0:4, 2:2, 0:1)

Голы: Хаймэн — 16 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 2:44 — 0:1. Костин — 3 (Янмарк, Нюджент-Хопкинс), 3:16 — 0:2. Нерс — 6 (Макдэвид, Ямамото), 3:55 — 0:3. Пулюярви — 3 (Макдэвид, Хаймэн), 9:58 — 0:4. Спронг — 11 (Гики, Донато), 21:50 — 1:4. Костин — 4 (Нерс, Нюджент-Хопкинс), 25:33 — 1:5. Хаймэн — 17 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 26:35 — 1:6. Танев — 6 (Ларссон, Данн), 27:33 — 2:6. Макдэвид — 32, 50:43 — 2:7.

Вратари: Грубауэр (Джонс, 3:55) — Скиннер.

Штраф: 11 — 13.

Броски: 38 (8+15+15) — 32 (16+10+6).

Наши: — - Костин (12.23/4/+2).

31 декабря. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.