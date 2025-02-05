«Сиэтл» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

«Сиэтл» дома уступил «Детройту» в серии буллитов матча регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:5.

За «Кракен» дубль оформил Шейн Райт, еще по шайбе забросили Мэтти Бенирс и Чанлер Стивенсон.

У «Ред Уингз» отличились Лукас Рэймонд, Мориц Зайдер, Йонатан Берггрен, Эльмер Седерблом и Патрик Кейн, реализовавший победный буллит.

«Детройт» набрал 61 очко и занимает 7-е место в Восточной конференции, «Сиэтл» идет 13-м на «Западе» с 50 баллами.