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Сегодня, 08:52

«Детройт» по буллитам обыграл «Сиэтл» и одержал седьмую победу подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Детройт» на выезде победил «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 Б.

Победный буллит реализовал Патрик Кейн.

В основное время у гостей отличились Лукас Раймонд, Мориц Зайдер, Йонатан Берггрен и Эльмер Седерблом. У хозяев дубль оформил Шейн Райт, еще по одной шайбе забросили Мэтти Бенайерс и Чандлер Стивенсон.

«Детройт» (61 очко) одержал седьмую победу подряд и поднялся на седьмое место в Восточной конференции НХЛ. «Сиэтл» (50) идет 13-м на «Западе».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Детройт» — 4:5 Б (1:2, 1:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Раймонд — 21 (Ларкин, Каспер), 3:36 — 0:1. Бенайерс — 12 (Какко), 9:28 — 1:1. Зайдер — 5 (бол., Дебринкэт), 19:30 — 1:2. Райт — 10 (Бураковски, Флери), 26:29 — 2:2. Берггрен — 9 (бол., Копп), 32:07 — 2:3. Седерблом — 2 (Велено, Эдвинссон), 43:21 — 2:4. Райт — 11 (Маккэн, Данн), 50:10 — 3:4. Стивенсон — 10 (Танев, Толванен), 57:04 — 4:4.

Победный буллит: Кейн.

Вратари: Даккорд — Тэлбот.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 27 (4+9+11+3) — 40 (9+13+14+4).

Наши: — - Тарасенко (16.10/4/0).

5 февраля. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».

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НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Сиэтл Кракен
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 53 35 18 77
2 Каролина 54 32 22 68
3 Нью-Джерси 55 30 25 66
4 Коламбус 54 26 28 59
5 Айлендерс 53 25 28 57
6 Рейнджерс 52 25 27 54
7 Питтсбург 55 22 33 53
8 Филадельфия 55 23 32 53
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 55 32 23 67
2 Торонто 53 32 21 66
3 Оттава 54 29 25 62
4 Детройт 54 28 26 61
5 Тампа-Бэй 52 28 24 60
6 Бостон 55 27 28 60
7 Монреаль 52 24 28 53
8 Баффало 53 22 31 49
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 55 38 17 79
2 Даллас 52 34 18 69
3 Миннесота 54 31 23 66
4 Колорадо 55 31 24 64
5 Юта 53 22 31 53
6 Сент-Луис 54 24 30 53
7 Нэшвилл 52 18 34 43
8 Чикаго 52 16 36 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 53 33 20 70
2 Вегас 54 31 23 68
3 Лос-Анджелес 50 27 23 60
4 Калгари 53 26 27 59
5 Ванкувер 53 24 29 59
6 Анахайм 52 22 30 50
7 Сиэтл 55 23 32 50
8 Сан-Хосе 54 15 39 36
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22.02
5.02 03:00
Вашингтон – Флорида
 6 : 3
5.02 03:00
Тампа-Бэй – Оттава
 4 : 3
5.02 03:00
Баффало – Коламбус
 3 : 2
5.02 03:00
Бостон – Миннесота
 3 : 0
5.02 03:00
Питтсбург – Нью-Джерси
 2 : 3 Б
5.02 03:30
Айлендерс – Вегас
 2 : 1
5.02 04:00
Виннипег – Каролина
 3 : 0
5.02 04:00
Сент-Луис – Эдмонтон
 2 : 3 ОТ
5.02 05:00
Юта – Филадельфия
 3 : 2 ОТ
5.02 05:00
Калгари – Торонто
 3 : 6
5.02 06:00
Ванкувер – Колорадо
 3 : 0
5.02 06:00
Сиэтл – Детройт
 4 : 5 Б
5.02 06:30
Сан-Хосе – Монреаль
 - : -
5.02 06:30
Анахайм – Даллас
 2 : 1
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