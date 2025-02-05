«Детройт» по буллитам обыграл «Сиэтл» и одержал седьмую победу подряд
«Детройт» на выезде победил «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 Б.
Победный буллит реализовал Патрик Кейн.
В основное время у гостей отличились Лукас Раймонд, Мориц Зайдер, Йонатан Берггрен и Эльмер Седерблом. У хозяев дубль оформил Шейн Райт, еще по одной шайбе забросили Мэтти Бенайерс и Чандлер Стивенсон.
«Детройт» (61 очко) одержал седьмую победу подряд и поднялся на седьмое место в Восточной конференции НХЛ. «Сиэтл» (50) идет 13-м на «Западе».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сиэтл» — «Детройт» — 4:5 Б (1:2, 1:1, 2:1, 0:0, 0:1)
Голы: Раймонд — 21 (Ларкин, Каспер), 3:36 — 0:1. Бенайерс — 12 (Какко), 9:28 — 1:1. Зайдер — 5 (бол., Дебринкэт), 19:30 — 1:2. Райт — 10 (Бураковски, Флери), 26:29 — 2:2. Берггрен — 9 (бол., Копп), 32:07 — 2:3. Седерблом — 2 (Велено, Эдвинссон), 43:21 — 2:4. Райт — 11 (Маккэн, Данн), 50:10 — 3:4. Стивенсон — 10 (Танев, Толванен), 57:04 — 4:4.
Победный буллит: Кейн.
Вратари: Даккорд — Тэлбот.
Штраф: 8 — 2.
Броски: 27 (4+9+11+3) — 40 (9+13+14+4).
Наши: — - Тарасенко (16.10/4/0).
5 февраля. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|53
|35
|18
|77
|2
|Каролина
|54
|32
|22
|68
|3
|Нью-Джерси
|55
|30
|25
|66
|4
|Коламбус
|54
|26
|28
|59
|5
|Айлендерс
|53
|25
|28
|57
|6
|Рейнджерс
|52
|25
|27
|54
|7
|Питтсбург
|55
|22
|33
|53
|8
|Филадельфия
|55
|23
|32
|53
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|55
|32
|23
|67
|2
|Торонто
|53
|32
|21
|66
|3
|Оттава
|54
|29
|25
|62
|4
|Детройт
|54
|28
|26
|61
|5
|Тампа-Бэй
|52
|28
|24
|60
|6
|Бостон
|55
|27
|28
|60
|7
|Монреаль
|52
|24
|28
|53
|8
|Баффало
|53
|22
|31
|49
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|55
|38
|17
|79
|2
|Даллас
|52
|34
|18
|69
|3
|Миннесота
|54
|31
|23
|66
|4
|Колорадо
|55
|31
|24
|64
|5
|Юта
|53
|22
|31
|53
|6
|Сент-Луис
|54
|24
|30
|53
|7
|Нэшвилл
|52
|18
|34
|43
|8
|Чикаго
|52
|16
|36
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|53
|33
|20
|70
|2
|Вегас
|54
|31
|23
|68
|3
|Лос-Анджелес
|50
|27
|23
|60
|4
|Калгари
|53
|26
|27
|59
|5
|Ванкувер
|53
|24
|29
|59
|6
|Анахайм
|52
|22
|30
|50
|7
|Сиэтл
|55
|23
|32
|50
|8
|Сан-Хосе
|54
|15
|39
|36
|5.02
|03:00
|
Вашингтон – Флорида
|6 : 3
|5.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Оттава
|4 : 3
|5.02
|03:00
|
Баффало – Коламбус
|3 : 2
|5.02
|03:00
|
Бостон – Миннесота
|3 : 0
|5.02
|03:00
|
Питтсбург – Нью-Джерси
|2 : 3 Б
|5.02
|03:30
|
Айлендерс – Вегас
|2 : 1
|5.02
|04:00
|
Виннипег – Каролина
|3 : 0
|5.02
|04:00
|
Сент-Луис – Эдмонтон
|2 : 3 ОТ
|5.02
|05:00
|
Юта – Филадельфия
|3 : 2 ОТ
|5.02
|05:00
|
Калгари – Торонто
|3 : 6
|5.02
|06:00
|
Ванкувер – Колорадо
|3 : 0
|5.02
|06:00
|
Сиэтл – Детройт
|4 : 5 Б
|5.02
|06:30
|
Сан-Хосе – Монреаль
|- : -
|5.02
|06:30
|
Анахайм – Даллас
|2 : 1