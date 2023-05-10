«Даллас» обыграл «Сиэтл» и сравнял счет в серии
«Даллас» переиграл «Сиэтл» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 6:3. Счет в серии стал равный — 2-2.
Российский нападающий «Старз» Евгений Дадонов отметился голевой передачей.
Пятый матч серии состоится 12 мая на льду «Далласа». Начало встречи — 04.30 по московскому времени.
НХЛ
Плей-офф
Второй раунд
Четвертый матч
«Сиэтл» — «Даллас» — 3:6 (0:1, 1:4, 2:1)
Голы: Бенн — 2 (бол., Хинтц, Хейсканен), 17:13 — 0:1. Харли — 1 (Доми, Кивиранта), 24:46 — 0:2. Доми — 2 (Хенли, Харли), 29:25 — 0:3. Павелски — 6 (бол., Робертсон, Дадонов), 30:50 — 0:4. Шварц — 4 (Шульц, Гики), 31:46 — 1:4. Хинтц — 6 (Бенн), 39:07 — 1:5. Шварц — 5 (Бьоркстранд, Данн), 43:24 — 2:5. Ларссон — 1 (Данн, Бенайерс), 55:49 — 3:5. Доми — 3 (п.в., Дадонов, Линделл), 57:39 — 3:6.
Вратари: Грубауэр (Джонс, 40:00, 56:02 — 57:39) — Эттингер.
Штраф: 14 — 12.
Броски: 19 (5+5+9) — 25 (11+11+3).
Наши: — - Дадонов (16.57/0/+3).
10 мая. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.
Счет в серии: 2-2.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Вегас - Эдмонтон
|2 - 1
|
Каролина - Нью-Джерси
|3 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|2 - 2
|
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
0 - 3
|0 - 3
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|10.05
|02:00
|
Нью-Джерси – Каролина
|1 : 6
|10.05
|04:30
|
Сиэтл – Даллас
|3 : 6
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|9
|17
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|9
|15
|
|
Мэттью Ткачак
Флорида
|10
|15
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|9
|13
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|7
|7
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|11
|6
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|5
|1.80
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|7
|1.96
|
|
Акира Шмид
Нью-Джерси
|8
|2.29