«Даллас» в овертайме обыграл «Сиэтл»
«Сиэтл» в овертайме проиграл «Далласу» в матче регулярного сезона НХЛ — 3:4.
В составе хозяев голами отметились Мэтти Бенирс, Райан Донато, Оливер Бьёркстранд. У гостей отличились Роопе Хинц, Мэйсон Марчмент и Джо Павелски. Победный гол забил Миро Хейсканен.
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«Сиэтл» — «Даллас» — 3:4 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 0:1)
Голы: Хинтц — 32 (Линделл, Хаканпяя), 24:51 — 0:1. Эберле — 15 (Бенайерс, Данн), 27:41 — 1:1. Марчмент — 12 (Сутер, Делландреа), 30:29 — 1:2. Донато — 13 (Спронг, Соуси), 50:03 — 2:2. Бьоркстранд — 14 (бол., Веннберг, Данн), 56:35 — 3:2. Павелски — 17 (Хинтц, Хейсканен), 58:50 — 3:3. Хейсканен — 10 (Доми), 63:26 — 3:4.
Вратари: Грубауэр — Эттингер (57:54 — 58:50).
Штраф: 2 — 8.
Броски: 31 (14+9+6+2) — 25 (11+6+7+1).
Наши: — - Дадонов (14.04/1/+1).
12 марта. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|64
|43
|21
|94
|2
|Нью-Джерси
|65
|43
|22
|92
|3
|Рейнджерс
|65
|37
|28
|83
|4
|Питтсбург
|65
|33
|32
|76
|5
|Айлендерс
|68
|34
|34
|76
|6
|Вашингтон
|67
|32
|35
|71
|7
|Филадельфия
|66
|24
|42
|59
|8
|Коламбус
|65
|20
|45
|47
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|64
|50
|14
|105
|2
|Торонто
|65
|40
|25
|88
|3
|Тампа-Бэй
|66
|39
|27
|84
|4
|Флорида
|67
|33
|34
|73
|5
|Оттава
|65
|33
|32
|70
|6
|Баффало
|65
|32
|33
|69
|7
|Детройт
|65
|29
|36
|67
|8
|Монреаль
|66
|26
|40
|58
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|66
|36
|30
|85
|2
|Миннесота
|65
|37
|28
|81
|3
|Колорадо
|64
|36
|28
|78
|4
|Виннипег
|66
|37
|29
|77
|5
|Нэшвилл
|62
|31
|31
|69
|6
|Сент-Луис
|65
|29
|36
|63
|7
|Аризона
|66
|23
|43
|57
|8
|Чикаго
|66
|22
|44
|50
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|66
|40
|26
|86
|2
|Лос-Анджелес
|66
|38
|28
|84
|3
|Сиэтл
|66
|37
|29
|81
|4
|Эдмонтон
|67
|36
|31
|80
|5
|Калгари
|66
|29
|37
|71
|6
|Ванкувер
|65
|28
|37
|61
|7
|Анахайм
|66
|22
|44
|53
|8
|Сан-Хосе
|66
|19
|47
|50
|12.03
|01:00
|
Баффало – Рейнджерс
|1 : 2 ОТ
|12.03
|02:00
|
Колорадо – Аризона
|3 : 2 ОТ
|12.03
|03:00
|
Торонто – Эдмонтон
|7 : 4
|12.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Чикаго
|3 : 1
|12.03
|03:00
|
Флорида – Виннипег
|4 : 5 ОТ
|12.03
|03:00
|
Каролина – Вегас
|0 : 4
|12.03
|03:00
|
Коламбус – Сент-Луис
|2 : 5
|12.03
|03:00
|
Монреаль – Нью-Джерси
|1 : 3
|12.03
|03:30
|
Айлендерс – Вашингтон
|1 : 5
|12.03
|06:00
|
Сиэтл – Даллас
|3 : 4 ОТ
|12.03
|06:00
|
Ванкувер – Оттава
|5 : 2
|12.03
|06:30
|
Сан-Хосе – Миннесота
|2 : 5
|12.03
|06:30
|
Лос-Анджелес – Нэшвилл
|1 : 2 Б
|12.03
|20:30
|
Детройт – Бостон
|- : -
|12.03
|23:00
|
Питтсбург – Рейнджерс
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|67
|127
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|65
|98
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|66
|95
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|67
|55
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|64
|45
|
|
Брэйден Пойнт
Тампа-Бэй
|66
|43
|И
|КН
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|30
|1.88
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|40
|1.89
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|20
|2.21