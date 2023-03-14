«Даллас» обыграл «Сиэтл», у Дадонова два очка

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сиэтл» со счетом 5:2.

В составе «Старз» 2 (1+1) очка набрал Евгений Дадонов, 3 (1+2) очка у Джейми Бенна, ассистентский хет-трик оформил Миро Хейсканен. У «Кракен» голы на счету Янни Гурда и Ээли Толванена.

После этого матча «Даллас» с 87 очками занимает второе место в Западной конференции, «Сиэтл» с 81 очком — на пятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Даллас» — 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)

Голы: Дадонов — 7 (Джонстон, Хейсканен), 3:13 — 0:1. Бенн — 28 (бол., Робертсон, Павелски), 5:43 — 0:2. Гурд — 11 (Данн, Фреден), 15:00 — 1:2. Павелски — 18 (бол., Бенн, Хейсканен), 23:03 — 1:3. Толванен — 14 (Данн), 33:28 — 2:3. Джонстон — 17 (Дадонов, Сутер), 33:42 — 2:4. Робертсон — 39 (бол., Хейсканен, Бенн), 40:40 — 2:5.

Вратари: Джонс — Эттингер.Штраф: 8 — 4.

Броски: 28 (10+15+3) — 32 (14+12+6).

Наши: — - Дадонов (13.56/1/+1).

14 марта. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.