«Сиэтл» — «Чикаго»: видеообзор матча

«Чикаго» на выезде победил «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Российский форвард «Блэкхокс» Илья Михеев забил гол и сделал результативную передачу в этой игре.

«Сиэтл» с 75 очками после 75 матчей идет 13-м в турнирной таблице Западной конференции. «Чикаго» (70 очков в 77 играх) находится на 15-й позиции.

Следующий матч «Сиэтл» проведет 7 апреля против «Виннипега», в «Чикаго» в этот же день сыграет с «Сан-Хосе».

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