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«Чикаго» в гостях победил «Сиэтл»

08:40
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«Чикаго» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Сиэтл» со счетом 4:2. Победный гол забил Патрик Кейн.

«Чикаго» занимает 13-е место в таблице Западной конференции. «Сиэтл» — на 15-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Чикаго» — 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)

Голы: С. Джонс — 2 (Дебринкэт, Кейн), 15:03 — 0:1. Дебринкэт — 9 (Дак), 22:01 — 0:2. Кейн — 6 (Курашев, Мерфи), 45:36 — 0:3. Маккэн — 6 (бол., Шворц, Гики), 54:15 — 1:3. Гурд — 4 (Данн, Эберле), 58:11 — 2:3. Маккейб — 1 (п.в.), 59:34 — 2:4.

Вратари: Грубауэр (56:13 — 58:11, 58:19 — 59:34) — Флери.

Штраф: 7 — 9.

Броски: 33 (3+16+14) — 19 (8+6+5).

Наши: — - -.

18 ноября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж Арена».

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Роман Шишов все материалы автора
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