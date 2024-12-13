«Сиэтл» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

«Сиэтл» дома обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

«Сиэтл» набрал 32 очка и занимает 10-е место в таблице Западной конференции. «Бостон» с 33 очками — на 6-й строчке таблицы «Востока».