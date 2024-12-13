«Сиэтл» обыграл «Бостон»

«Сиэтл» дома обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Голы забили Оливер Бьеркстранд (дубль), Джейден Шварц, Брэд Маршан, Винс Данн, Джаред Маккэнн.

«Сиэтл» набрал 32 очка и занимает 10-е место в таблице Восточной конференции. «Бостон» с 33 очками — на 6-й строчке таблицы «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Бостон» — 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)

Голы: Бьоркстранд — 10 (бол., Бенайерс, Стивенсон), 0:24 — 1:0. Шварц — 8 (Райт), 5:14 — 2:0. Маршан — 12 (буллит), 30:28 — 2:1. Данн — 4 (Маккэн, Бураковски), 43:07 — 3:1. Бьоркстранд — 11 (Райт, Толванен), 49:16 — 4:1. Маккэн — 11 (п.в., Танев), 58:06 — 5:1.

Вратари: Грубауэр — Корписало (56:00 — 58:06).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 21 (7+7+7) — 34 (14+11+9).

Наши: — - Задоров (21.59/1/0).

13 декабря. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17 151 зритель.