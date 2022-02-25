«Бостон» в овертайме обыграл «Сиэтл»

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Сиэтл» со счетом 3:2.

Победную шайбу в овертайме забросил Джейк Дебраск, который оформил дубль в этой встрече.

После этого матча «Бостон» с 64 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Сиэтл» с 37 очками — на 15-й строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Бостон» — 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Джиордано — 6 (мен., Шиэн, Олексяк), 3:29 — 1:0. Дебраск — 9 (Хаула, Смит), 17:33 — 1:1. Пастрняк — 28 (Макэвой, Грызлик), 26:47 — 1:2. Эберле — 15 (Юханссон, Ярнкрок), 33:19 — 2:2. Дебраск — 10 (Койл, Макэвой), 60:33 — 2:3.

Вратари: Грубауэр — Ульмарк.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 27 (8+10+9+0) — 39 (17+14+7+1).

Наши: — .

25 февраля. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.