«Сиэтл» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ

«Сиэтл» победил «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра прошла 21 января на «Клаймэт Пледж-арене» и завершилась со счетом 6:4 в пользу «Кракен».