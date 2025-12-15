«Баффало» в матче с «Сиэтлом» одержал третью победу подряд

«Баффало» победил «Сиэтл» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

Голами у гостей отметились Ноа Эстлунд, Тэйдж Томпсон и Зак Бенсон, у хозяев единственную шайбу забросил Чендлер Стивенсон.

«Баффало» выиграл третий матч подряд. Он занимает 15-е место в Восточной конференции с 32 очками после 32 игр. «Сиэтл» (30 очков после 30 матчей) располагается на 13-м месте.

В следующем матче «Баффало» 19 декабря примет «Филадельфию». «Сиэтл» 17 декабря сыграет дома с «Колорадо».