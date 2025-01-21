«Сиэтл» в результативном матче победил «Баффало»

«Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Баффало» со счетом 6:4.

В составе «Кракен» 3 (1+2) очка набрал Джаред Макканн, по голу забили Джон Хайден, Чендлер Стивенсон, Мэттью Бенирс, Джейми Олексяк и Джейми Ларссон. У «Сэйбрз» шайбы забросили Джек Куинн, Джейсон Закер, Тэйг Томпсон и Алекс Так.

После этого матча «Сиэтл» с 45 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Баффало» с 39 очками — на последней строчке «Востока».