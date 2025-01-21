«Сиэтл» в результативном матче победил «Баффало»
«Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Баффало» со счетом 6:4.
В составе «Кракен» 3 (1+2) очка набрал Джаред Макканн, по голу забили Джон Хайден, Чендлер Стивенсон, Мэттью Бенирс, Джейми Олексяк и Джейми Ларссон. У «Сэйбрз» шайбы забросили Джек Куинн, Джейсон Закер, Тэйг Томпсон и Алекс Так.
После этого матча «Сиэтл» с 45 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Баффало» с 39 очками — на последней строчке «Востока».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|46
|31
|15
|67
|2
|Нью-Джерси
|49
|26
|23
|58
|3
|Каролина
|46
|27
|19
|57
|4
|Коламбус
|46
|22
|24
|51
|5
|Рейнджерс
|46
|22
|24
|48
|6
|Филадельфия
|47
|21
|26
|48
|7
|Питтсбург
|48
|19
|29
|46
|8
|Айлендерс
|45
|18
|27
|43
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|47
|29
|18
|60
|2
|Флорида
|47
|27
|20
|57
|3
|Тампа-Бэй
|44
|25
|19
|53
|4
|Оттава
|46
|24
|22
|52
|5
|Бостон
|48
|23
|25
|52
|6
|Монреаль
|46
|23
|23
|50
|7
|Детройт
|46
|21
|25
|46
|8
|Баффало
|45
|17
|28
|39
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|47
|31
|16
|65
|2
|Миннесота
|47
|28
|19
|60
|3
|Даллас
|46
|29
|17
|59
|4
|Колорадо
|48
|28
|20
|57
|5
|Сент-Луис
|47
|22
|25
|48
|6
|Юта
|45
|19
|26
|45
|7
|Нэшвилл
|45
|16
|29
|39
|8
|Чикаго
|46
|15
|31
|33
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|46
|29
|17
|61
|2
|Эдмонтон
|46
|29
|17
|61
|3
|Лос-Анджелес
|43
|25
|18
|55
|4
|Калгари
|45
|22
|23
|51
|5
|Ванкувер
|45
|20
|25
|50
|6
|Сиэтл
|47
|20
|27
|43
|7
|Анахайм
|46
|18
|28
|42
|8
|Сан-Хосе
|49
|14
|35
|34
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|21.01
|00:00
|
Сиэтл – Баффало
|- : -
|21.01
|02:00
|
Вегас – Сент-Луис
|- : -
|21.01
|03:30
|
Торонто – Тампа-Бэй
|- : -
|21.01
|03:30
|
Айлендерс – Коламбус
|- : -
|21.01
|04:30
|
Чикаго – Каролина
|- : -
|21.01
|05:30
|
Юта – Виннипег
|- : -
|21.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Питтсбург
|- : -
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