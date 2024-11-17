«Айлендерс» уступили «Сиэтл», Сорокин отразил 24 броска

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступили «Сиэтлу» со счетом 2:3.

В составе «островитян» отличились Пьер Энгвалл и Брок Нельсон, вратарь Илья Сорокин отразил 24 броска. У «Кракен» голы на счету Янни Гурда, Джареда Макканна и Джейми Олексяка.

После этого матча «Айлендерс» с 18 очками занимают восьмое место в Восточной конференции, «Сиэтл» с 19 очками — на девятой строчке «Запада».