«Сиэтл» проиграл «Айлендерс» и потерпел пятое поражение подряд

«Сиэтл» проиграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5.

В составе «Кракен» отличились Янни Гурд и Райли Шиэн, у команды из Нью-Йорка сделал дубль Зак Паризе, по одной шайбе забросили Брок Нельсон, Кайл Палмиери и Кейси Сизикас.

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 23 из 25 бросков по своим воротам.

«Сиэтл» потерпел пятое поражение подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Айлендерс» — 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)

Голы: Нельсон — 18 (Бовилье, Пулок), 8:53 — 0:1. Паризе — 5 (Добсон, Барзал), 17:19 — 0:2. Палмиери — 5 (Паризе), 25:34 — 0:3. Сизикас — 5 (Мэйфилд, Ахо), 30:33 — 0:4. Гурд — 11, 31:18 — 1:4. Шиэн — 2, 41:35 — 2:4. Паризе — 6 (п.в., Хара), 58:02 — 2:5.

Вратари: Грубауэр (56:48 — 58:02) — Сорокин.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 25 (4+11+10) — 36 (13+14+9).

23 февраля. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».