«Сиэтл» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

«Сиэтл» своем льду уступил «Анахайму» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:6.

За «Дакс» шайбы забросили Трой Терри, Каттер Готье, Мэйсон Мактавиш, Робби Фаббри, Джексон ЛаКомбе и Фрэнк Ватрано.

Авторами голов «Кракен» стали Ээли Толванен, Митчелл Стивенс, Джейден Шварц и Шейн Райт.

«Анахайм» набрал 48 очков и занимает 12-е место в Западной конференции, «Сиэтл» идет на 13-й строчке с 47 баллами.